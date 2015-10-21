Дизельное эмбарго России не сработало: Украина не испытывает дефицита
Дефицита дизтоплива нет. "Российский" ресурс заменили танкерными поставками.
Украина не испытывает дефицита дизельного топлива после ввода Российской Федерацией запрета на экспорт данного вида нефтепродуктов в нашу страну.
Об этом УНИАН сообщил эксперт по рынку нефтепродуктов Украины, экс-замглавы госкомпании "Укргазвыдобування" Алексей Тамразов.
"Россия ввела запрет на отгрузку в Украину дизельного топлива, сжиженного газа. Дефицита дизтоплива нет. "Российский" ресурс заменили танкерными поставками", - сказал Тамразов.
В свою очередь, по словам эксперта, плановый ремонт Мозырьского НПЗ, белорусского поставщика нефтепродуктов в Украину, привел к временному дефициту сжиженного газа, что сказалось на цене для конечного потребителя.
"Ещё три недели назад цена внутреннего рынка была на 500 гривень ниже импортной", - отметил Тамразов.
"Ситуация по сжиженному газу стабилизируется через пару недель ввиду сезонного снижения спроса", - добавил он.
По данным консалтинговой компании UPECO, 21 октября 2015 года у большинства сетей АЗС и АГЗС Украины стоимость сжиженного газа выросла на 5-60 копеек за литр.
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Ранее СМИ сообщили, что с начала октября Россия резко снизила экспорт сжиженного газа и дизельного топлива в Украину.
Прекращение поставок дизельного топлива в Украину российские поставщики аргументируют запретом властей РФ на экспорт нефтепродуктов, которые могут быть использованы украинской армией.