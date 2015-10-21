Нормативы потребления газа для населения без счетчиков могут увеличить почти на 50%

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает Кабинету министров увеличить почти на 50% нормативы потребления газа для населения без газовых счетчиков - до 4,4 кубометра в месяц на человека с нынешних 3 кубометров.

Об этом говорится в проекте правительственного постановления, подготовленного Минэнергоугля.

Как отмечается в документе, речь идет о потребителях природного газа без счетчиков, но с централизованным горячим водоснабжением.

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Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины по предложению Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 29 апреля принял решение уменьшить нормативы потребления газа для потребителей без газовых счетчиков.

Для потребителей, которые пользуются газовыми плитами и имеют централизованное горячее водоснабжение, норматив с 1 мая 2015 года снижен с 6 до 3 кубометров газа в месяц на одного человека, для потребителей, которые используют газовую плиту и не имеют централизованного отопления, норматив снижен с 9 до 4,5 кубометра. Для домохозяйств, которые используют газовые плиты и водонагреватели, норматив снизился с 18 до 9 кубометров газа в месяц на одного человека.

По словам главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, решение правительства о снижении норм потребления газа для бытовых потребителей лишает население мотивации использовать приборы учета.

По данным ряда представителей областных газоснабжающих предприятий, после снижения нормы потребления газа для населения около трети ранее желавших установить счетчики граждан отказались от своих планов, а многие потребители, имеющие счетчики, подали заявления с отказом от приборов учета.