Порошенко намерен через суд вернуть Украине шельфовые месторождения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед студентами в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

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«Мы должны восстановить украинскую нефтегазовую отрасль. Я очень здесь полагаюсь не только на возможности украинской газодобывающей отрасли, но и на ученых... Мы обсудили, насколько важно сейчас вернуть, жестко поставить в суде вопрос и вернуть наши шельфовые месторождения, включая Одесское и Безымянное», - сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, Украина готовит иск к России по активам "Черноморнефтегаза" в анексированном Крыму.