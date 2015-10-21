Порошенко намерен через суд вернуть Украине шельфовые месторождения
17:23, 21 октября 2015Энергетика
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Киев. 21 октября. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости вернуть стране через суд шельфовые месторождения, включая Одесское и Безымянное.
Украина должна через суд вернуть шельфовые месторождения / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед студентами в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.
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«Мы должны восстановить украинскую нефтегазовую отрасль. Я очень здесь полагаюсь не только на возможности украинской газодобывающей отрасли, но и на ученых... Мы обсудили, насколько важно сейчас вернуть, жестко поставить в суде вопрос и вернуть наши шельфовые месторождения, включая Одесское и Безымянное», - сказал Порошенко.
Как сообщалось ранее, Украина готовит иск к России по активам "Черноморнефтегаза" в анексированном Крыму.
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