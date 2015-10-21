Порошенко намерен через суд вернуть Украине шельфовые месторождения

17:23, 21 октября 2015
Энергетика
9232

Киев. 21 октября. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко заявляет о необходимости вернуть стране через суд шельфовые месторождения, включая Одесское и Безымянное.

Україна має через суд повернути шельфові родовища / УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая перед студентами в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа.

Читайте такжеПорошенко заявил, что США передадут Украине военные радары уже в середине ноября

«Мы должны восстановить украинскую нефтегазовую отрасль. Я очень здесь полагаюсь не только на возможности украинской газодобывающей отрасли, но и на ученых... Мы обсудили, насколько важно сейчас вернуть, жестко поставить в суде вопрос и вернуть наши шельфовые месторождения, включая Одесское и Безымянное», - сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, Украина готовит иск к России по активам "Черноморнефтегаза" в анексированном Крыму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter