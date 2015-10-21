Bloomberg: ОПЕК близка к тому, чтобы сокрушить нефтяной бум США

Об этом пишет Грант Смит в своей статье «ОПЕК близка к тому, чтобы сокрушить нефтяной бум США», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Производство страны снизилось почти до уровня добычи в ноябре 2014 года, когда Организация стран-экспортеров нефти сменила свою стратегию и сосредоточилась на том, чтобы победить конкурентов и освоить долю рынка. По мере того, как США ослабеют, спрос на нефть ОПЕК будет расти в 2015 году, положив конец двум годам снижения, по оценкам Международного энергетического агентства.

В то время как невыгодные цены и исторические сокращения добычи взяли свое в США, члены ОПЕК также заплатили высокую цену. Год стремительно сокращающихся государственных доходов, рост дефицита бюджета и падение стоимости валюты заставили нескольких членов бороться с серьезными экономическими проблемами. Тот факт, что нефтяной бум в США продолжался в течение примерно шести месяцев после принятия решения группой в ноябре, также означает, что ОПЕК пока удалось только вернуть рынок туда, где все начиналось.

«Это заняло чертовски много времени, и будет продолжать занимать длительное время - производство нефти в США более устойчивое, чем казалось», сказал Майк Виттнер, руководитель отдела исследований рынков нефти в Societe Generale SA в Лондоне. «Суть в том, что ребалансирование началось».

ОПЕК отказалась от традиционного сокращения добычи, чтобы предотвратить избыточное предложение в ноябре прошлого года, когда прилив новой нефти из США подорвал ее долю на мировых рынках. Вместо этого, группа решила продолжить добычу, что позволило последующему падению цен выжить конкурентов с более высокими затратами. Ее представители встретятся в Вене в среду со странами, не являющимися членами организации, включая Россию, для технических переговоров.

Сокращение добычи сланцевой нефти

План, похоже, работает. Нефть остается на 33 процента ниже, чем когда ОПЕК презентовала свою стратегию 27 ноября, торгуясь $ 48.38 за баррель в 10:13 утра в Лондоне в среду. Добыча нефти в США сократилась примерно на 500.000 баррелей в день, по сравнению с достигнутым в июне пиком за три десятилетия, до 9,1 млн в день в течение недели до 9 октября, по данным Управления энергетической информации (EIA).

Потери увеличатся в следующем году с сокращением на 390 000 баррелей в день в среднегодовом производстве до 8,86 млн баррелей в день, по данным EIA. Состояние ОПЕК улучшится, когда состояние США снизится, EIA прогнозировало, что спрос на нефть группы вырастет до 31,1 млн баррелей в день в следующем году с 29,3 млн в 2014 году.

«Их стратегия по-прежнему работает для них», сказал Мисвин Махеш, аналитик Barclays Plc в Лондоне. «Это означает, что будет тяжело сейчас, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе они будут пожинать плоды более сбалансированного рынка, умеренных поставок сланцевой нефти, растущего спроса на нефть и, в конечном счете, более высоких цен».

Хрупкая экономика

Боль была значительной. Средняя цена нефти ОПЕК была примерно на 46 процентов ниже в этом году, чем в 2014, что эквивалентно потере экспортных поступлений примерно на $ 370 млрд.

По оценкам Международного валютного фонда, Саудовская Аравия, главный архитектор новой стратегии ОПЕК, будет иметь дефицит бюджета в 20 процентов от валового внутреннего продукта в этом году. Хотя королевство смогло задействовать валютные резервы и сократить расходы, чтобы справиться со спадом, финансовые активы могут закончиться в течение пяти лет, если правительство будет поддерживать текущую политику и цены останутся низкими, заявил МВФ в среду.

У менее состоятельных членов ОПЕК еще меньше вариантов. Угроза политической нестабильности нарастает в "хрупкой" пятерке – Алжир, Ирак, Ливия, Нигерия и Венесуэла, сообщает RBC Capital Markets LLC.

План игры

Венесуэла, чья валюта потеряла 87 процентов своей стоимости на черном рынке в прошлом году, призывает коллег-членов ОПЕК сменить курс и сократить производство, чтобы поддержать цены. На переговорах между ОПЕК и не входящими в организацию странами в среду, Еулогио дель Пино, министр нефтяной промышленности страны, «представит доказательства» того, что цена $ 88 за баррель является необходимой для обеспечения инвестиций в поставки, заявил на государственном телевидении президент Николас Мадуро.

Иран согласен, что ОПЕК должна сократить добычу, чтобы содействовать восстановлению цен до $ 70, но сомнительно, что группа будет принимать какие-либо меры, чтобы реализовать это, сказал министр нефтяной промышленности Ирана Биджан Намдар Зангане 19 октября. Страна Персидского залива планирует увеличить свою собственную добычу на 1 млн баррелей в день в следующем году, если международные санкции будут сняты.

Нестабильные поставки США показывают, что стратегия Саудовской Аравии окупается, заявил Виттнер из Societe Generale. «Если на рынке нефти есть люди, которые ожидают, что это закончится с новым планом игры, они будут очень разочарованы», сказал он.