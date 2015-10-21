В Бердянске и близлежащих селах восстановили газоснабжение
Неделю назад весь город остался без газа.
Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".
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"ПАО "Запорожгаз" завершило работы по восстановлению газоснабжения города Бердянск и сел Луначарское, Роза, Шелковое, Нововасильевка. В городе и районе работает 15 мобильных групп газовиков. Они в оперативном режиме подключают дома и квартиры, в которые не удалось попасть ранее из-за отсутствия абонентов", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 14 октября город Бердянск Запорожской области, население которого составляет более 115 тысяч человек, полностью остался без газоснабжения. Проблема возникла непосредственно после проведения ремонтных работ на магистральном газопроводе.