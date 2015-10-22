Мексика зовет иностранцев добывать нефть: выставит на тендеры 333 участка

Мексика выставит 333 нефтяных и газовых поля на тендеры в течение ближайших пяти лет, сообщил в среду министр энергетики страны Педро Хоакин Колдуэлл, передает Прайм.

По его словам, 96 зон выставляются на разведку и 237 нефтяных поля - на добычу нефти и газа. Общая площадь нефтяных полей оценивается в 235 тысяч квадратных километров, что на 32% больше изначального предложения по включению в тендеры.

"С этим пятилетним планом энергетическая политика обретает комплексный подход, отвечающий требованиям компаний, интересам и чаяниям общества в целом, а также властей, экспертов и ученых", - заявил Колдуэлл.

Читайте такжеРоссия признала риски выхода Саудовской Аравии на рынок нефти ЕС

Участие иностранцев и частного капитала в тендерах на нефтедобычу стало возможным в результате идущей с конца 2013 года реформы энергетического сектора Мексики. Состоялись уже два тендера по нескольким нефтяным полям.