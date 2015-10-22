Цены на нефть пошли вверх на фоне падения доллара

На мировых торгах в четверг, 22 октября, цены на нефть растут после достижения накануне трехнедельного минимума на фоне снижения курса доллара, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подорожали на $0,29, до $48,14 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,23, до $45,43.

Читайте такжеBloomberg: ОПЕК близка к тому, чтобы сокрушить нефтяной бум СШАИндекс доллара к корзине шести основных валют снижается, делая цены на нефть более привлекательными для инвесторов, пользующихся другими валютами. Аналитики, однако, предсказывают сохранение тенденции к снижению цен.

"Я не стал бы делать вывод, что начался реальный рост цен. Я решу, что тенденция к снижению закончилась, только когда цена американской нефти превысит $46 за баррель", - отметил старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8 миллионов баррелей, по данным Управления энергетической информации (EIA), при прогнозе повышения на 3,9 миллиона баррелей. За четыре последних недели запасы увеличились на 22 миллиона баррелей.

За счет этого цены будут колебаться в диапазонах $48-56 для Brent и $43,50-50 для WTI, считает старший стратег CMC Markets Майк Маккарти.

Спунер добавил, что инвесторы ждут итогов совещания ФРС 27-28 октября, которые повлияют на курс доллара.

Участники прошедшего в среду технического совещания ОПЕК не договорились о совместных действиях по повышению мировых цен.