В украинских хранилищах уже более 16,5 миллиарда кубометров газа

Запасы газа в подземных хранилищах Украины увеличились до 16,504 млрд куб. м, свидетельствуют данные ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE). Украинские хранилища теперь заполнены на 53,33%.

Наибольший объем газа хранится в Бильче-Волицко-Угерском хранилище - 7,940 млрд куб. м газа (заполнено на 46,57%), пишет ZN.UA.

В последнее время Украина закачивает газ в хранилища ускоренными темпами - суточная закачка газа в ПХГ поддерживается на уровне свыше 80 млн куб. м.

Активное пополнение хранилищ началось после возобновления закупок газа у российского "Газпрома" с 12 октября - согласно договоренностям по новому "зимнему пакету", этот газ предназначен именно для закачивания в ПХГ для обеспечения российского транзита в Европу зимой.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2015 года Украина нарастила в 4 раза импорт газа из Европы – с 2,2 млрд куб. м в 2014 году до 8,8 млрд куб. м, тогда как из РФ снизился в 3,7 раза – с 13,9 млрд куб. м до 3,8 млрд куб. м. Таким образом, импорт газа из РФ занимает только треть импорта (30,2% против 86,3% за девять месяцев 2014 года). Большая часть газа (69,8%) в Украину поступила реверсом из Европы (в прошлом году - только 13,7%).

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Как известно, парафированный "зимний пакет" предусматривает, что Украина направит $500 млн на закупку 2 млрд кубов газа напрямую у "Газпрома" для закачки в подземные газовые хранилища (ПХГ). В свою очередь Москва снизит цену на газ для Украины на два квартала до уровня соседних европейских стран (причем, цена не может быть ниже, чем на европейском рынке - чтобы Украина покупала газ напрямую, а не через реверс). Согласованная цена на российский газ для Украины с 1 октября и до конца 2015 года, без учета поправок на калорийность, составляет $ 227 за тыс. куб. м (с учетом - $ 232).