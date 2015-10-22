Российский миллиардер по требованию Лондона продает нефтяные активы в Северном море

"LetterOne завершает сделку по продаже 12 месторождений в Северном море лидирующей химической и нефтяной компании Ineos. Данная сделка является прямым результатом вмешательства правительства в апреле этого года с целью обеспечения продолжения безопасной добычи нефти на месторождениях Великобритании в Северном море", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго, передает Прайм.

Представитель ведомства, комментируя новости, отметил значимость для страны нефтегазовой отрасли и еще раз подчеркнул необходимость вмешательства властей.

"Ineos – состоятельный игрок на рынке, который будет работать с нами над тем, чтобы максимально использовать потенциал Северного моря", - приводятся в сообщении его слова.

Минэнерго Великобритании в конце апреля 2015 года заявило, что намерено отозвать лицензии на добычу нефти в Северном море на месторождениях компании DEA (нефтегазового подразделения RWE), если LetterOne не предпримет действий по изменению контроля. Тогда же министерство заявляло, что у LetterOne есть шесть месяцев для передачи прав собственности на лицензии на 11 нефтегазовых месторождений.

Власти Великобритании опасались, что бизнесмены могут в будущем попасть в санкционные списки, хотя в настоящий момент ни Фридман, ни его партнеры в этих списках не находятся. По мнению британских властей, возможные санкции могли бы привести к остановке работы на газовых месторождениях в британском секторе Северного моря.

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Впоследствии стало известно, что LetterOne решила продать месторождения в Северном море Ineos, при этом гарантии на возможность продолжения полноценной работы, данные Фридману британским правительством, важны для LetterOne, которая в будущем стремится к расширению в энергетическом и телекоммуникационном секторах.

Несколько дней назад представитель LetterOne сообщил агентству Рейтер, что британские власти уведомили Фридмана, что он может продолжить реализацию своих инвестиционных проектов в стране даже после вынужденной продажи принадлежащих ему месторождений в Северном море.