Производители нефти не смогли договориться о снижении добычи ради поддержания цен

ОПЕК пригласила на прошедшую в среду встречу восемь стран, не входящих в организацию, из которых приглашение приняли пять, включая Россию и Казахстан, пишет Рейтер.

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино предложил ряд мер по повышению мировых цен, назвав "равновесной ценой" $88 за баррель. Нефть Brent в четверг торгуется около $48 за баррель.

"Цена нефти $40 за баррель ниже равновесной цены. Мы озабочены сокращением запасов, снижением добычи и требуемым объемом инвестиций", - сказал он журналистам.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил главам государств стран-участниц совещания встретиться в ноябре, чтобы обсудить рынок, сообщил дель Пино.

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Представлявший Россию директор департамента международного сотрудничества министерства энергетики Илья Галкин отметил риск для инвестиций в добычу.

"Есть реальный риск недостаточных инвестиций в нефтепроизводящих странах. Значительная часть встречи была посвящена предложениям Венесуэлы. Мы не обсуждали снижение добычи", - сказал Галкин, добавив, что очередная техническая встреча может состояться в декабре.

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ОПЕК обсудит добычу на плановом совещании 4 декабря. Несмотря на призывы Венесуэлы и других бедных стран картеля, более богатые его участники не хотят снижать добычу без участия крупных производителей нефти, не входящих в организацию, чтобы не потерять долю мирового рынка. Россия и другие страны не выражают намерения сотрудничать с ОПЕК ради повышения мировых цен.