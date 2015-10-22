Украина до конца года может увеличить закупки российского газа

Украина до конца года может увеличить закупки газа у российского газового монополиста «Газпрома», поскольку пока российский газ дешевле европейского, сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

Он не назвал возможный объем дополнительной закупки, но подчеркнул, что в любом случае, объем импорта не превысит 50% от общего объема закупаемого Украиной на внешних рынках топлива.

«На данный момент газ из РФ значительно дешевле (чем из ЕС - УНИАН). Но «Нафтогаз» будет балансировать, - сказал Демчишин. - На протяжении года пропорция в импорте газа составляла 70% из ЕС и 30% из России. Возможно, пропорция будет смещаться в сторону "Газпрома", но точно не более 50%».

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Как сообщал УНИАН, 12 октября Министерство энергетики и угольной промышленности Украины заявило о возобновлении поставок российского газа в Украину после многомесячного перерыва. Объем закачки составил в среднем 114 млн кубометров газа в сутки. Тогда же «Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» предоплату в размере 234 млн долл. Как ожидается, объем закупки может составить порядка 2 млрд кубометров. Цена газа может составить порядка 252 долл за тысячу кубометров.