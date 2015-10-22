Демчишин выступил против энергоблокады Крыма

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин не поддержал идею энергетической блокады Крыма, призвав решать все спорные вопросы на переговорах.

Об этом он сказал журналистам в Киеве.

"Я персонально не поддерживаю позицию по отключению (Крыма от электроэнергии - УНИАН). Я считаю, что все должно решаться в переговорном процессе", - сказал Демчишин.

При этом он добавил, что Крым исправно рассчитывается за поставки электроэнергии.

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Как сообщал УНИАН, Украина, как и планировала, в сентябре подняла на 15% стоимость электроэнергии, которая поставляется на территории оккупированного Крыма - до 3,95 рублей (1,45 гривни) за кВт/ч. По словам Демчишина, Крым в пиковые часы потребляет около 1 ГВт электроэнергии, и прекращение поставок энергоресурса на полуостров с материковой части Украины нецелесообразно.