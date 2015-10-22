Госгеонедр выставит на аукцион 5 нефтегазовых участков

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) планирует 10 ноября выставить на аукцион пять нефтегазовых участков в Харьковской и Львовской областях, общая стартовая стоимость которых составляет почти 3 миллиона гривень.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава ведомства Николай Бояркин, добавив, что на сегодняшний день компании уже подали 25 заявок на участие в аукционе.

"На 10 ноября выставляется 5 нефтегазовых участков. Речь идет о Быстрицкой, Южнозалужанской, Сторонской, Гуменецкой и Ново-Софиевской площадях. Все эти площади стартово оценены в 2,765 миллиона гривень", - сказал Бояркин.

"В любом случае, перед тем как компания подается в Госгеонедр для участия в аукционе, ее сразу же проверяют СБУ, МВС и ГФС. Это три госоргана, которые проверяют документы каждой без исключения компании", - отметил глава ведомства.

Также Бояркин сообщил, что с продажи этих участков ведомство предварительно рассчитывает получить более 38,5 миллиона гривень. "Рассчитываем получить больше, чем с предыдущего", - сказал Бояркин, отвечая на вопрос журналиста о прогнозируемых результатах аукциона.

Как отметил присутствовавший на брифинге советник главы ведомства по вопросам инвестиций и международного сотрудничества Денис Жегалов, основной особенностью предстоящего аукциона является анонсирование события в западных СМИ, в частности, OilVoice и IHC, что даст возможность привлечь как можно больше иностранных инвесторов.

Читайте такжеПравительство хочет изменить налогообложение для газодобывающих компаний

Как сообщал УНИАН, Государственная служба геологии и недр Украины 24 июля 2015 года на аукционе продала семь специальных разрешения на разработку нефтегазовых месторождений в Харьковской, Львовской, Закарпатской и Волынской областях за 38,5 миллиона гривень.