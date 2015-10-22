"Центрэнерго" подписала договор с несуществующей шахтой на поставку угля

Госкомпания "Центрэнерго" подписала договор с фактически несуществующей шахтой имени Киселева в Донецкой области на покупку 1,2 миллиона тонн угля, сообщает Економічна правда.

"Шахта еще в 2011 году была включена распоряжением Кабмина №912-р в список убыточных угледобывающих предприятий, подлежащих ликвидации, и уже шестой год работает в режиме водоотлива. Но это не помешало "Центрэнерго" закупить у нее 1,2 миллиона тонн угля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минэнерго оправдываются тем, что уже сделали соответствующие выводы из событий: мол, договор с "Киселева" подписывал Игорь Балабанов, который уволен с должности главы "Центрэнерго" в первых числах сентября. Сейчас энергокомпанию возглавляет Олег Коземко.

"Если смотреть в корень проблемы, то перетасовка кадров ничего не изменит: шахта им. Киселева получила право торговли энергоресурсами после того как была включена в соответствующий список, формируемый Антитеррористическим центром при СБУ. А значит, "Центрэнерго" как было участником угольных скандалов, так и останется", - подчеркивают в статье.

В статье обращают внимание, что таким образом не только разворовываются бюджетные деньги, но и косвенно спонсируется сепаратизм.

"Доказать это практически невозможно, потому что в числе поставщиков "Центрэнерго" всегда фигурируют предприятия с регистрацией на свободной от оккупации территории. Но это лишь видимая часть айсберга: после расчетов энергетиков с угледобытчики, последние переводят основную часть средств структурам с "республиканской" регистрацией, проводя расчет под видом оплаты за оказанные услуги по погрузке и транспортировке", - отмечается в материале.