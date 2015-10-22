Саудовская Аравия в августе обогнала Россию по объему добычи нефти

Саудовская Аравия в августе снова обогнала Россию по объему добычи нефти, производя в среднем 10,362 миллиона баррелей в сутки, сообщает Прайм со ссылкой на данные Росстата.

"При этом Россия в августе добывала 10,332 миллиона баррелей в сутки. В июле РФ также заняла второе место, добывая 10,317 миллиона баррелей в сутки против 10,332 миллиона баррелей в сутки в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом страны ОПЕК в августе добывали 31,544 миллиона баррелей в сутки, из них Ирак — 4,062 миллиона баррелей в сутки. В июле картель добывал 31,531 миллиона баррелей в сутки, из них на долю Ирака приходилось 4,148 миллиона баррелей.

"Экспорт нефти из России в январе-августе 2015 года увеличился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года — до 160 миллионов тонн. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-августе составил 26,9%, в экспорте топливно-энергетических товаров — 41,4% (в январе-августе 2014 года соответственно 32% и 44,8%)", - подчеркивает издание.

Читайте такжеРоссия признала риски выхода Саудовской Аравии на рынок нефти ЕС

В августе 2015 года средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 349,9 доллара за 1 тонну (снижение на 13,5% к июлю). При этом цена на нефть Urals на мировом рынке составляла 333,1 доллара за 1 тонну (снижение на 17,8% к июлю).