Россия просит Китай отменить пошлины на импорт угля

Россия ведет переговоры с Китаем по отмене пошлин на импорт российского угля, сообщает Прайм со ссылкой на заявление первого замглавы Минэкономразвития РФ Алексея Лихачева.

Отмечается, что Китай в октябре прошлого года ввел пошлины на импортируемые антрацитовые и коксующиеся угли – 3%, на каменный уголь – 6%, а для всех остальных углей – 5%. Ранее импортная пошлина действовала только в отношении бурого угля в размере 3%.

"Мы переговоры с ними ведем. Эта пошлина им позволительна с учетом уровня связывания ВТО, то есть они не нарушили свои обязательства в ВТО. Но мы поставили вопрос в рамках наших комиссий двусторонних о том, чтобы они вернулись на исходные уровни", - сказал Лихачев журналистам.

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По его словам, со стороны КНР подобное решение о возврате на исходный уровень может быть актом доброй воли.