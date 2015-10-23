Авантюры "Газпрома": в землю зарыл $300 миллионов

Еще не сваренные трубы для строительства «Южного коридора» «Газпром» перенаправит на расширение северных газопроводов, по которым газ будет поставляться в две новые нитки «Северного потока», пишут «Ведомости».

По словам источников издания, неиспользованными остались около 380 км труб, предназначавшихся для Восточного маршрута «Южного коридора». Предполагается, что их переброска на площадки строительства газопровода «Ухта – Торжок – 2» начнется к концу года и завершится к концу II квартала 2016 г., добавил представитель «Газпрома». Один из собеседников «Ведомостей» уточняет, что речь идет о переброске 330 000 т труб.

Читайте такжеПремьер Польши: мы будем противостоять строительству "Северного потока-2"«Южный коридор» предназначался для подачи газа из России сначала в «Южный поток», а затем в «Турецкий». Четырехниточный газопровод мощностью 63 млрд куб. м по дну Черного моря «Газпром» собирался начать строить летом. Но Россия и Турция так и не подписали межправительственное соглашение. К тому же Анкара согласилась обсуждать строительство только одной или двух ниток, в то время как «Южный коридор» строился под четыре.

«Южный коридор» состоит из двух маршрутов – Западного вдоль украинской границы и Восточного через центральные и южные регионы России. Для двух ниток «Турецкого потока» достаточно одного из них. Западный уже практически построен. Сооружение Восточного «Газпром» остановил летом. Из запланированных 1625 км этого маршрута «Газпром» уже успел уложить в траншеи и сварить около 240 км труб, говорят два собеседника «Ведомостей».

Это - около 180 000 т труб. Когда и за сколько компания их покупала, «Газпром» не раскрывает.

Исходя из тендера на закупку труб, объявленного в среду, сейчас 1 т трубы обходится концерну в 101 000 руб (1 доллар - 60 руб.). Таким образом, в нынешних ценах у «Газпрома» уложено в траншеи труб на 18 млрд руб (300 млн долл.). Их использовать уже не получится, говорит один из трубников.

«Газпром» уже потратил 2,4 трлн рублей на невостребованные проекты. В 2015 году компания готовилась добывать более 615 млрд куб. м газа, а добудет на треть меньше.