Цена нефти Brent поднялась выше $48 за баррель

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в пятницу, 23 октября, цены на нефть растут.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,7% — до $48,43 за баррель.

Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,37% — до $45,55 за баррель.

Читайте такжеПроизводители нефти не смогли договориться о снижении добычи ради поддержания ценКак сообщал УНИАН, 22 октября цены на нефть росли после достижения накануне трехнедельного минимума на фоне снижения курса доллара.

Между тем, аналитики прогнозируют сохранение тенденции к снижению цен.

"Я не стал бы делать вывод, что начался реальный рост цен. Я решу, что тенденция к снижению закончилась, только когда цена американской нефти превысит $46 за баррель", - отметил старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.