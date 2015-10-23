Цена нефти Brent поднялась выше $48 за баррель
Между тем, аналитики считают, что тенденция снижения стоимости топлива продолжится.
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в пятницу, 23 октября, цены на нефть растут.
Так, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,7% — до $48,43 за баррель.
Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,37% — до $45,55 за баррель.
Читайте такжеПроизводители нефти не смогли договориться о снижении добычи ради поддержания ценКак сообщал УНИАН, 22 октября цены на нефть росли после достижения накануне трехнедельного минимума на фоне снижения курса доллара.
Между тем, аналитики прогнозируют сохранение тенденции к снижению цен.
"Я не стал бы делать вывод, что начался реальный рост цен. Я решу, что тенденция к снижению закончилась, только когда цена американской нефти превысит $46 за баррель", - отметил старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.