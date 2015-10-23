Россия собралась конкурировать с ОПЕК, несмотря на "много неизвестностей"

Нефтяные компании РФ готовы к конкуренции со странами ОПЕК при любом решении картеля по перераспределению объемов добычи или по их увеличению внутри организации, заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ПРАЙМ.

По его словам, та квота, которая сейчас установлена по добыче странами ОПЕК в 30 миллионов баррелей в сутки, государствами, которые входят в организацию, выбирается в полном объеме.

Читайте такжеMoody's резко ухудшило прогноз по ценам на нефть"Соответственно, при увеличении одной из стран своей квоты, если ОПЕК собирается сохранять эту квоту, должны быть перераспределены объемы добычи внутри ОПЕК и от этого тоже будет многое зависеть, будет ли ОПЕК делать перебалансировку у себя внутри, либо это будут дополнительные объемы. Здесь много неизвестностей, но в целом мы к этому готовы, и наши нефтяные компании готовы к этой конкуренции," - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, участники технического совещания ОПЕК, которое состоялось 21 октября, отметили риск сокращения инвестиций в новые месторождения нефти из-за низких цен, но, как и ожидалось, не приняли мер для стабилизации рынка.

ОПЕК обсудит добычу на плановом совещании 4 декабря. Несмотря на призывы Венесуэлы и других бедных стран картеля, более богатые его участники не хотят снижать добычу без участия крупных производителей нефти, не входящих в организацию, чтобы не потерять долю мирового рынка.

В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь (с 2007 г.) — Абдалла Салем аль-Бадри.

Доказанные запасы нефти стран, входящих в ОПЕК, в настоящее время составляют 1 199,71 миллиарда баррелей. Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится 35% всемирной добычи, или половина мирового экспорта нефти.