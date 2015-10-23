Иран и Россия намерены инвестировать в совместные проекты до $40 миллиардов

Иран и РФ намерены инвестировать в совместные проекты 35-40 миллиардов долларов в среднесрочной перспективе, сообщает Прайм со ссылкой на заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака.

"На мой взгляд, в рамках всех договоренностей и обсуждений, которые состоялись вчера, мы вышли на некий перечень проектов общей стоимостью порядка 35-40 миллиардов долларов. Естественно это не за один год, а в течение какого-то среднесрочного периода, потому что есть проекты долгосрочного характера", - сообщил он.

Кроме того, российский министр отметил, что в настоящее время ряд проектов уже находятся в наибольшей степени проработки и даже подписаны и парафированы проекты меморандумов.

"В частности, речь идет об электрификации железных дорог - это проекты общей стоимостью порядка 4,5 миллиарда евро... "Россети" и "Российские железные дороги". Ключевой партнер здесь - РЖД, потому что ведутся переговоры с национальной иранской железной дорогой", - подчеркнул он.

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Кроме этого, по словам министра, есть проекты, касающиеся строительства и модернизации теплоэлектростанций - порядка 4 тысяч МВт общей стоимостью около 6 миллиардов долларов.