Украина и ЕБРР подписали договор о кредите в $300 миллионов для закупки газа

Один из ключевых кредиторов Украины Европейский банк реконструкции и развития и правительство Украины подписали кредитное и гарантийное соглашения о предоставлении нашей стране кредита на 300 млн долл. на закупку газа у европейских поставщиков.

Как сообщили в представительстве ЕБРР в Украине, соглашение было подписано на основании решения Совета директоров ЕБРР о выделении кредита, а также после согласования сторонами реформы ключевого энергохолдинга страны НАК «Нафтогаз Украины».

Кредитное соглашение подписали в Берлине управляющий директор ЕБРР по энергетике и природным ресурсам Риккардо Пулити и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в рамках работы украинско-немецкого делового форума, участие в котором принимают премьер-министр Украины Арсений Яценюк и федеральный канцлер Ангела Меркель.

«Одним из условий кредита ЕБРР является выполнение программы корпоративной реструктуризации «Нафтогаза», включая наблюдательный совет, в состав которого должны войти квалифицированные независимые директора, внедрение функций внутреннего аудита, контроля над соблюдением этики и законодательства, противодействие коррупции и управление рисками, а также приведение структуры собственности и управления в соответствие с лучшей международной практикой», - подчеркнули в ЕБРР.

Гарантийное соглашение с украинской стороны подписала министр финансов Украины Наталья Яресько, со стороны ЕБРР – первый вице-президент ЕБРР Фил Беннет.

Как ожидается, основой реформы «Нафтогаза» станет формирование наблюдательного совета госхолдинга, в состав которого должны войти квалифицированные независимые директора. Кроме того, в компании будут внедрены функции внутреннего аудита, контроля над соблюдением этики и законодательства, меры по противодействию коррупции и управлению рисками, а также приведению структуры собственности и управления НАК в соответствие с лучшей международной практикой.

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В соответствии с кредитным соглашением «Нафтогаз» будет закупать газ на европейском рынке через интерконнекторы между ЕС и Украиной в так называемом реверсном режиме. «В настоящее время проводится открытый тендер по правилам закупок ЕБРР, который должен обеспечить эффективность и прозрачность всего процесса закупок», - подчеркнули в ЕБРР.

При этом, по информации банка, несколько крупных глобальных компаний уже выразили заинтересованность в поставках газа «Нафтогазу», пройдя процесс предварительной квалификации, которая была проведена в соответствии с тендерными требованиями ЕБРР. «Одобренные таким образом поставщики будут приглашены для представления тендерных предложений по поставкам газа на основе стандартных контрактов. ЕБРР будет перечислять средства непосредственно поставщикам в соответствии с инструкциями «Нафтогаза» по оплате счетов-фактур, выставленных по заключенным контрактам», - пояснили в ЕБРР.

В банке также напомнили, что кредит ЕБРР для НАК «Нафтогаз Украины» выдается на 3 года с возможностью возобновления: в течение следующих трех лет можно будет осуществлять погашение и повторные заимствования в пределах 300 млн долл. для своевременных закупок газа перед зимними периодами.

Как сообщал УНИАН, решение о предоставлении кредита было принято на заседании Совета директоров ЕБРР 30 сентября текущего года. Украина рассчитывает получить деньги уже в ноябре.