Frankfurter Allgemeine: из-за дешевой нефти снижаются и другие цены

В статье Кристиана Зиденбиделя под названием "Из-за дешевой нефти снижаются и другие цены", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что в последние десять дней цена на нефть снова значительно снизилась. Самое большое снижение цены на этой неделе было в понедельник. Во вторник и среду, цены упали незначительно. Один баррель (159 литров) североморского сорта Brent в среду днем стоил около 48 долларов, американский сорт West Texas Intermediate (WTI) - чуть более 45 долларов. В качестве причин аналитики Commerzbank назвали слабые показатели Китая, падение маржи переработки нефтепродуктов и перспективы роста добычи нефти в Иране.

Стоит отметить, что снижение цен на нефть, по-видимому, также влияет на другие цены. Так Федеральное статистическое ведомство называет падение цен на энергоносители, как основную причину снижения цен производителей в Германии в сентябре на 2,1 процента. Потребительские цены в еврозоне в сентябре упали, по предварительным данным, на 0,1 процента.

Снижение цены на нефть с цепной реакцией

Потребители замечают положительные изменения прежде всего в малых затратах на бензин и жидкое топливо. И это, несмотря на то, что снижение цен не передается, по меньшей мере, один к одному, как заявил в своем исследовании специалист по энергетике Штеффен Букольд. Вместе с ценой на нефть упали также цены на уголь и природный газ. «Цена на нефть играет ведущую роль на рынке сырья», говорит Хайнрих Петерс, эксперт по сырью в Helaba. Электричество действительно стало дешевле на рынке электроэнергии, но в конечном счете, в следующем году оно может даже подорожать для потребителей, учитывая административные правила, а также большие суммы за электроэнергию из возобновляемых источников.

По данным о прозрачности рынка Федерального картельного ведомства, которые могут быть доступны на портале Clever-Tanken, цена дизельного топлива в последние двенадцать месяцев снизилась в среднем более чем на 1,30 евро за литр до всего 1,10 евро. Бензин (Super E10) в прошлом году стоил больше, чем 1,40 евро, в последнюю неделю средняя цена была ниже 1,30 евро.

Как работает этот механизм? Как снижающаяся цена на нефть влияет на многие другие цены? Главный экономист Commerzbank Йорг Кремер объясняет: если цена на нефть падает на 10 процентов, снижается и цена бензина, и жидкого топлива, что быстро снижает уровень инфляции в еврозоне на 0,4 процентных пункта. Если в то же время доллар по отношению к евро дорожает, это немного уменьшает эффект, но не поднимает цену. В последние годы так называемая эластичность, которая описывает взаимосвязь между ценами на нефть и ценами на энергоносители для потребителей, составляла около 0,3. Снижение цен на нефть в евро на 10 процентов ведет к дальнейшему снижению цен на энергоносители для потребителей примерно на 3 процента.

«Это ЕЦБ называет прямым влиянием падения цен на нефть на инфляцию», сказал экономист Commerzbank Кремер. Снизившаяся цена на нефть тянет за собой и другие цены на товары и услуги, которые изначально никак не связаны с энергией. Нефть – важное сырье для производства многих товаров. Тем не менее, при определении этих цен всегда имеют значение спрос и предложение. То, что один компонент затрат на производство упал в цене, не обязательно означает, что цена конечного продукта снизится. Но поражает, например, что алюминий, материал, на производство которого необходимо большое количество энергии, дешевеет вместе с ценами на энергию. Но, как и со многими видами сырья, в случае с алюминием производителей беспокоит мировой спрос из-за Китая, а также играет роль обеспокоенность из-за избыточного предложения.

Дешевая энергия усиливает покупательную способность

«Я бы сказал, что при этом всегда есть два канала влияния», говорит Карстен Бжески, главный экономист ING- Diba. «Первый – это эффект заражения на мировом рынке. Здесь играет роль страх рецессии». Это объясняет случай всех цен на сырьевые товары. В случае обработанных продуктов есть два фактора, которые сыграли свою роль: общие рыночные цены, которые упали по вышеназванным причинам, и одновременно низкие затраты на производство из-за снижения цен на энергоносители.

Кроме того, более низкие затраты энергии, как правило, снижают цены на услуги, такие как транспортные расходы. «Если цена на нефть падает на 10 процентов, это снижает базовую инфляцию, то есть инфляцию без энергии и продуктов питания, за период до трех лет на 0,2 процентных пункта», говорит Крамер. Снижение цен на нефть постепенно сказывается на потребительских ценах, потому что эффект должен пройти всю цепочку создания стоимости. ЕЦБ называет это «косвенным влиянием» снижения цен на нефть. Кроме того, более дешевая энергия усиливает покупательную способность потребителей: Это может означать, что профсоюзы будут требовать меньших повышений заработной платы, говорит Кремер. Это ЕЦБ называет «эффектом второй волны». Но он в настоящее время совсем не ощущается – даже наоборот.