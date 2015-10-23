Яценюк европейцам: Украины была и будет надежным транзитером газа

Украина выполнит все свои обязательства по транзиту газа по маршруту из России в страны Евросоюза в зимний период 2015-2016 годов, заверил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с Федеральным канцером ФРГ Ангелой Меркель.

Яценюк подчеркнул, что Украины была и будет надежным партнером и страной – транзитером топлива. «Так было в прошлом году и так будет в этом году», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины в сентябре 2015 года увеличился по сравнению с сентябрем 2014 года на 49% - до 5,8 млрд куб. м. За 9 месяцев текущего года через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей прошло 48,2 млрд куб. м газа, что на 4% меньше аналогичного периода прошлого года.

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По состоянию на начало октября суточное поступление газа через отечественную ГТС для потребителей Европы и Молдовы составило 206,1 млн куб. м, что на 64% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В то же время, «Укртрансгаз» прогнозирует по итогам 2015 года падение объемов транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза на 17,7% по сравнению с 2014 годом - до 51 млрд куб. м с 62 млрд куб. м.