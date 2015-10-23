Российские нефтегазовые компании в два раза сократили объем бурения на шельфе

Об этом сказал министр природных ресурсов РФ Сергей Донской на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

По его словам, физические объемы по поисковому, разведочному бурению, по сейсморазведке, в целом по РФ, снизились "примерно пропорционально тем объемам снижения инвестиций, частных инвестиций, которые сложились, где-то на 10%". "Наиболее значительное снижение произошло на шельфе. Компании бурят, но не в тех объемах, которые складывались, например, в прошлом году. Снижение — примерно 50%", — сказал Донской.

"Это естественно. Это во всем мире происходит", — сказал в свою очередь президент.

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Министр также напомнил, что объемы геологоразведочных работ за счет средств федерального бюджета в 2015 году снизились по сравнению с 2014 годом на 20% и составили 28,4 миллиарда рублей.

"Что касается средств недропользователей, то ситуация другая. Хотя они тоже снизились (мы это прогнозировали с учетом инвестиционных ограничений) на 10% по сравнению с прошлым годом — 310 миллиардов рублей, надо учитывать, что в прошлом году инвестиции составили 350 миллиардов рублей. Это был максимальный объем инвестиций за 20 лет, в принципе за весь российский период, после Советского Союза", — подчеркнул глава Минприроды.

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"Поступления в федеральный бюджет от разовых платежей составили около 37 миллиардов рублей. Это где-то на 8 миллиардов больше плановых показателей. Конечно, они тоже снизились по сравнению с прошлым годом. До этого, конечно, ситуация складывалась немножко более положительно", — добавил он.