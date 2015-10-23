"Укртрансгаз" за девять месяцев получил 7,4 миллиарда гривень прибыли

Госкомпания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в январе-сентябре 2015 года получила чистую прибыль 7,4 млрд грн, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистым убытком 0,795 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, чистый доход «Укртрансгаза» за январь-сентябрь 2015 года увеличился до 17,728 млрд грн по сравнению с 10,384 млрд грн за январь-сентябрь 2014 года.

Валовая прибыль компании за отчетный период текущего года увеличилась по сравнению с январем-сентябрем 2014 года до 9,23 млрд грн с 1,465 млрд грн.

Как ранее сообщал УНИАН, «Укртрансгаз» в 2014 году сократил чистый убыток по сравнению с 2013 годом на 38%, - до 777,024 млн грн.

Читайте также"Укртрансгаз" привлечет у двух банков кредитов на 300 миллионов

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».