Норвегия потеснит Россию на европейском газовом рынке - Bloomberg

Норвежский нефтегазовый гигант Statoil ASA выходит на новый уровень добычи газа, в этом году компания установит новый рекорд по объему добычи и может потеснить российский газ на европейском рынке, сообщает Cazeta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Statoil инвестирует в крупнейшее месторождение газа — Troll-A. Норвежская компания смогла преодолеть технические сложности добычи за счет установки на платформе новых компрессоров, которые будут поддерживать работу платформы последующие 10 лет.

Решение об увеличении объемов добычи газа принято компанией в связи с ростом конкуренции на европейском рынке, где ключевыми конкурентами Норвегии являются Россия, а также поставщики сжиженного природного газа из Африки и Ближнего Востока.

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Troll-A — самое большое газовое месторождение в Норвегии, на которое приходится почти треть всей добычи газа в стране. При этом на Troll-A приходится 48% оставшихся запасов. Платформа — самый высокий объект, когда-либо перемещенный людьми, может поставлять 120 млн кубометров газа в день.

«Экспорт норвежского газа, скорее всего, поставит новый рекорд уже в этом году», — сообщил представитель газового оператора Норвегии Gassco.

Согласно данным NPD (Норвежского нефтяного директората), в стране перекачалось 84,6 млрд кубометров газа в этом году, прогнозы превышены примерно на 12%. Неожиданный рост является результатом повышения надежности всей установки, чьи проблемы с компрессором влияли на производство газа в последние два года.

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Директор платформы гарантирует, что подобное больше не повторится. Планируется, что Troll-A произведет в этом году около 33 млрд кубов газа. В соответствии с данными NPD, это на 14% больше, чем в прошлом году.

Норвегия уже экспортирует больше газа, чем нефти. Установка новых компрессоров дает надежду, что Европа будет продолжать покупать норвежский газ, считают в правительстве.