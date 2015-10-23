Судьба российского "Северного потока-2" зависит от реформы "Нафтогаза" – СМИ

Об этом "Европейской правде" сообщил источник в Еврокомиссии, участвующий в переговорах с "Газпромом".

"Когда мы говорим, что это не экономический, а чисто политический проект, направленный против Украины, мы забываем, что в нем принимают участие и европейские компании. "Газпром" имеет в нем лишь 51%", - сказал собеседник.

Этот факт, по словам еврочиновника, является серьезным аргументом против Украины.

"Чтобы доказать политический характер этого проекта, вам необходимо продемонстрировать большую успешность, а главное - надежность украинского транзита. Сделать это возможно лишь благодаря реформированию "Нафтогаза", в первую очередь - его выходу на безубыточную деятельность", - отметил он.

При этом, по его словам, эти реформы должны быть проведены в ближайшие шесть, самое позднее - девять месяцев.

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Ранее сообщалось, что Еврокомиссия проверит планы строительства газопровода "Северный поток" на соответствие европейскому законодательству.

Польша уже заявила, что строительство "Северного потока-2" противоречит энергополитике ЕС и страна будет поднимать вопрос о целесообразности его строительства.