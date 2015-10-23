"Газпром" предложит Европе газ по минимальной за 11 лет цене - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с проектом бюджета компании. Это станет минимальной ценой для региона, включающего Турцию и Европу без Прибалтики, за 11 лет, отмечает агентство.

По сведениям одного из источников, ожидается, что экспорт газа в Европу в следующем году сохранится на стабильном уровне около 160 млрд куб. м. При этом выручка компании в рублях сократится, но останется около среднего показателя последних нескольких лет, сказал собеседник агентства.

Цена на газ в контрактах «Газпрома» привязана к ценам на нефть с лагом от шести до девяти месяцев. В связи с падением цен на нефть за последние год снижается и цена на газ. В 2015 году, по оценке компании, она составила $238 за 1 тыс. куб. м по сравнению с $349 в прошлом году, передает РБК.

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В текущем году выручка «Газпрома» в долларовом выражении от поставок за пределы бывшего СССР окажется минимальной за последние десять лет, пишет Bloomberg. В рублях же она может оказаться рекордной, с учетом девальвации российской валюты, отмечает агентство.

Один из источников подчеркнул, что поскольку «Газпром» большую часть оплаты получает рублях, то для его инвестиционных проектов отсутствуют риски. Собеседник агентства также рассказал, что компания не согласится на получение авансовых платежей от Китая в обмен на значительную скидку.

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Еврокомиссия в апреле этого года предъявила российской компании претензии в нарушении европейского антимонопольного законодательства. «Газпром» отверг эти обвинения, но заявил о готовности пой​ти на уступки. В середине октября начались переговоры с Еврокомиссией о поисках компромиссного решения.