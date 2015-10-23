Цена нефти Brent к вечеру упала ниже 48 долларов

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передает ZN.ua.

Таким образом, по состоянию на 18:54 по киевскому времени цена нефти Brent составила 47,67 долларов/баррель, что на 0,58 процентов ниже показателя предыдущего закрытия (48,25 долларов/баррелей).

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Торги по Brent на бирже ICE в Лондоне 23 октября начались с показателя 48,32 долларов/баррель. (максимальный подъем составил 48,65 долларов/баррель).

Ранее УНИАН сообщал, что утро 23 октября цены на нефть начали с роста. Так, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 0,7% — до $48,43 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 0,37% — до $45,55 за баррель.