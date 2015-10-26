Цены на нефть слабо растут на фоне прогноза резкого снижения спроса

На мировых торгах в понедельник, 26 октября, цены на нефть слабо растут при прогнозах замедления потребления и сохранения избытка на рынке в ближайшие месяцы, передает Reuters.

Так, с начала торгов фьючерсы на Brent подорожали на $0,06, до $48,05 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,08, до $44,68.

Читайте такжеFrankfurter Allgemeine: из-за дешевой нефти снижаются и другие ценыАналитическая фирма Energy Aspects в квартальном отчете "прогнозирует резкое замедление роста мирового потребления нефти в четвертом квартале до 0,8 миллиона баррелей в сутки, что будет минимальным темпом роста за пять кварталов".

По мнению аналитиков Energy Aspects, потребление нефти переработчиками снизится за счет высоких запасов нефтепродуктов и прогнозов теплой погоды в Европе и Северной Америке.

Инвестиции в добычу, которые в этом году упадут более чем на 20 процентов, продолжат снижаться в будущем году, предположил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"Если этот прогноз сбудется, инвестиции в нефтяную отрасль снизятся два года подряд впервые за два десятилетия", - отметил Бирол.

По оценке Swift Worldwide Resources, число рабочих мест в мировой нефтегазовой отрасли сократилось более чем на 200.000 после падения цен на нефть в прошлом году.