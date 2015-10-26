Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 16,8 миллиарда кубометров

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 17 по 26 октября увеличились на 4%, или на 640 миллионов кубометров, до 16,831 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании "Укртрансгаз".

"Закачка природного газа в ПХГ продолжается на 7 газохранилищах в режиме более 70 миллионов кубометров в сутки", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".

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Как сообщал УНИАН, глава государственного энергохолдинга "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует достижение свыше 17 миллиардов кубометров запасов природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) к концу октября, что позволит комфортно пройти зимний период 2015-2016 гг.

Украина в преддверии отопительного сезона 2015-2016 годов с 13 октября осуществляет импорт природного газа по всем действующим направлениям.