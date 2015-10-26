"Киевэнерго" Ахметова увеличила убыток на 70%

Энергогенерирующая компания "Киевэнерго", поставляющая тепловую и электрическую энергию потребителям столицы Украины, в январе-сентябре 2015 года увеличила чистый убыток по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 70% - до 640,744 миллиона гривень с 375,925 миллиона гривень, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции за девять месяцев текущего года увеличился по сравнению с январем-сентябрем прошлого года до 11,934 миллиарда гривень с 8,397 миллиарда гривень.

"Киевэнерго" за отчетный период получила валовую прибыль 338,056 миллиона гривень, тогда как январь-сентябрь 2014 года закончила с валовым убытком 75,552 миллиона гривень.

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Справка УНИАН. "Киевэнерго" генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тысячи километров.

Производство тепловой энергии "Киевэнерго" осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тысячи килоометров (в двухтрубном измерении). Основными акционерами "Киевэнерго" являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК "Энергетическая компания Украины" (25% акций).