Goldman Sachs не исключает нового обвала мировых цен на нефть

Аналитики Goldman Sachs не исключают нового обвала мировых цен на нефть из-за достижения максимальных мощностей перерабатывающими компаниями, сообщает Газета.ru со ссылкой на The New York Times.

"Достижение максимума перерабатывающими компаниями приведет к еще одному переизбытку нефти на рынке, что уже обвалило нефтяные цены в 2014 году более чем в два раза", - говорится в сообщении.

Переработка уже была несколько раз близка к ситуации "tank tops" — когда хранилища заполнены почти до отказа.

Эксперты подчеркивают, что запасы переработанного топлива в США и Европе уже достигают своих максимумов, благодаря рекордному росту переработки нефти, а также повышенному импорту из стран Азии.

"Происходящее напоминает события 1998 и 2009 годов, когда хранилища нефтепродуктов переполнились и цены на сырую нефть резко упали", — отмечают аналитики в своем докладе.

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Как сообщал УНИАН, цены на нефть снижаются, так как запасы нефти в США, по неофициальным данным, на прошлой неделе выросли сильнее, чем предполагали аналитики.