"Укрэнерго" подписала договор с индийской Kalpataru о строительстве ЛЭП

Как говорится в сообщении «Укрэнерго», контракт был заключен 21 октября по результатам международных конкурсных торгов, проведенных в соответствии с Принципами и правилами закупок Европейского банка реконструкции и развития. Срок выполнения контракта составляет 526 дней.

В госкомпании отмечают, что заход ЛЭП 330 кВ "Чернобыльская АЭС - "Северная" на подстанцию «Киевская» является составной частью проекта «Строительство воздушной линии 750 кВ Ривненская АЭС - Киевская», финансирование которого осуществляется Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Как сообщал УНИАН, финансовое соглашение по проекту строительства высоковольтной линии 750 кВ «Ривненская АЭС – подстанция «Киевская» было подписано между Украиной и Европейским инвестиционным банком в октябре 2008 года. Кроме строительства высоковольтной линии 750 кВ «Ривненская АЭС – подстанция «Киевская», проект включает в себя модернизацию подстанции «Киевская» путем установки второго автоматического трансформатора 750/330 кВ, строительство двух новых линий длиной 60 км от подстанции «Киевская» в центральные области Украины. Стоимость проекта составляет 150 млн евро.

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Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.