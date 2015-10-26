"Центрэнерго" с начала года получила 82 миллиона убытка

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго", большая часть энергоблоков которой простаивает из-за нехватки антрацитового угля, в январе-сентябре 2015 года получила чистый убыток в размере 81,788 миллиона гривень, тогда как аналогичный период 2014 года компания закончила с чистой прибылью 218,922 миллиона гривень, говорится в отчете компании.

Согласно документу, чистый доход "Центрэнерго" от реализации продукции в январе-сентябре 2015 года сократился по сравнению с январем-сентябрем 2014 года до 4,672 миллиарда гривень с 5,555 миллиарда гривень.

Валовая прибыль компании за девять месяцев 2015 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 27,332 миллиона гривень с 362,671 миллиона гривень.

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Как ранее сообщал УНИАН, Кабмин в мае 2015 года поручил Фонду госимущества обеспечить выставление на продажу 31 предприятия энергетической и угледобывающей отрасли, в том числе "Центрэнерго" и Николаевской ТЭЦ. В свою очередь, Минэнергоугля должно передать необходимые пакеты акций данных компаний ФГИУ.

В начале июля на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк еще раз потребовал от Минэнергоугля срочно передать ФГИУ пакет акций "Центрэнерго". Однако министр энергетики Владимир Демчишин выступил против передачи акций. По словам Демчишина, контроль министерства над "Центрэнерго" позволяет противодействовать на рынке и создавать конкуренцию частному энергохолдингу ДТЭК.

Кроме этого, по словам министра, потеря контроля над "Центрэнерго" может привести к смене топ-менеджмента и нарушить подготовку к отопительному сезону.

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Справка УНИАН. Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций "Центрэнерго" владеет государство, остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица.