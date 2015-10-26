"Укрнафта" за 9 месяцев увеличила чистую прибыль в 5 раз

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, чистый доход "Укрнафты" от реализации продукции за 9 месяцев увеличился на 15,5% по сравнению с январем-сентябрем 2014 года - до 21,011 миллиарда гривень с 18,189 миллиарда гривень.

Валовая прибыль компании за отчетный период увеличилась на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,084 миллиарда гривень с 7,627 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, в начале октября текущего года "Укрнафта" выполнила в полном объеме свои обязательства по выплате дивидендов за 2014 год перед мажоритарным акционером - НАК "Нафтогаз Украины", в государственный бюджет перечислено 632,3 миллиона гривень.

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

22 июля 2015 года акционеры "Укрнафты" избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса.

В конце сентября 2015 года наблюдательный совет "Укрнафты" утвердил и подписал контракт с Роллинсом.