Попытки уничтожить "Укрнафту" противоречат государственным интересам Украины – глава компании

Об этом заявил на встрече с журналистами глава компании Марк Роллинс, комментируя попытку некоторых должностных лиц «Нафтогаза Украиины» срочно провести совещание для обсуждения погашения налоговой задолженности.

«Я не буду спекулировать. Возможно кто-то из тех, кто организовывал встречу, имел собственные планы. Возможно, у них были хорошие намерения. Но есть и другие люди, которые сосредоточены на том, чтобы уничтожить компанию», - сказал Роллинс.

«Думаю, это против интересов Украины и украинцев. Я не понимаю, почему так происходит», - добавил он, однако не стал называть фамилии.

Вместе с тем Роллинс указал, что что ему за день сообщили о предстоящей встрече, на которой должны были обсудить налоговую задолженность, хотя должностные лица в «Нафтогазе» были заранее осведомлены об его отсутствии в Украине.

«Я заблаговременно сообщил, что не буду в Украине. И по телефону потом сообщил господину Коболеву (глава НАК «Нафтогаз Украины»). И мы договорились, что ни я, ни Коболев не будем на этой встрече», - сказал глава «Укрнафты»

Роллинс также отметил, что написал письмо в «Нафтогаз Украины», в котором объяснил, почему не может присутствовать на этой встрече и не может вместо себя отправить никого из членов правления компании, поскольку они не были хорошо подготовлены.

Вместе с тем Роллинс предложил провести заседание на этой неделе, когда он будет в Украине.

«Однако решили проводить встречу в любом случае. Решили организовать большое шоу. Это очень разочаровывает», - отметил он, назвав при этом неконструктивным метод распространения ложной информации через СМИ и социальные сети.

Ранее некоторые СМИ выложили видео заседания с участием исполнительного директора компании «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника, представителей Минэнерго, Государственной фискальной службы и отдельных народных депутатов.

На этой встрече Пасишник обвинил руководство «Укрнафты» в нежелании и откровенном игнорировании решения проблемы налоговой задолженности компании.

Как сообщал УНИАН, 22 июля акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса. Однако контракт с ним наблюдательный совет «Укрнафты» подписал только в конце сентября.

В начале октября «Укрнафта» сообщила, что полностью выплатила государству дивиденды за 2014 год.

Предшественник Роллинса, Питер Ванхеке, неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб м. газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

Ранее руководство Государственной фискальной службы сообщило о наличии долга «Укрнафты» перед бюджетом в размере 9,5 млрд грн. Кроме того сообщалось, что ГФС и «Укрнафта» подписали план рассрочки погашения налоговой задолженности.

До назначения в НАК «Нафтогаз Украины» Пасишник был помощником народного депутата Игоря Еремеева, умершего в августе этого года.

Эксперты на рынке заявляли, что за атаками на «Укрнафту» и «Укртранснафту» стоит группа компаний «Континиум», подконтрольная Игорю Еремееву и Степану Ивахиву.