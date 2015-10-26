МВФ: низкие цены на нефть через пять лет опустошат казну Саудовской Аравии

Низкие цены на нефть опустошат казну Саудовской Аравии через пять лет, говорится в докладе МВФ, сообщает ZN.UA со ссылкой на телеканал CNN.

Если цены на нефть сохраняться на уровне 50 долларов за баррель, у королевства, чей бюджет является бездефицитным при $106 за баррель, не хватит средств, чтобы продержаться следующие пять лет.

Опасается МВФ в этой связи и за Оман и Бахрейн. В Фонде подчеркнули, что только в этом году из-за низких цен на нефть арабские страны потеряли $360 млрд. Поэтому страны вынуждены пересматривать расходы и тратить средства из резервов.

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Поэтому Саудовская Аравия пытается быстро увеличить денежные запасы. Королевство продало облигации на $4 млрд, а центробанк привлек от фирм по управлению активами $70 млрд в течение последних шести месяцев.

Как отмечают в МВФ, Саудовскую Аравию в 2015 году ждет дефицит бюджета в размере 20% ВВП, несмотря на то, что во времена высоких цен на нефть королевство накопило $700 млрд резервов.

Фонд также подчеркивает, что такие страны региона, как Кувейт, Катар и ОАЭ нормально переживут период низких цен на нефть, поскольку их бюджеты не настолько привязаны к стоимости "черного золота".

Goldman Sachs прогнозирует новый обвал цен на нефть. Эксперты отмечают, что цены на нефть могут резко снизиться из-за перенасыщения рынка. Сообщалось, что в Саудовской Аравии коммерческие запасы нефти достигли максимума с 2002 года.