Власти России ожидают сокращения доли страны в мировой добыче нефти

Доля России в мировом потреблении нефти снизится к 2018 году до 2,6 процента с 3 процентов в 2014-м, считает МЭР, сообщает Рейтер.

Согласно прогнозу, объем добываемой нефти США в 2018 году вырастет до 807,9 миллиона тонн с 698,9 миллиона тонн в 2014-м, что увеличит долю этой страны в общемировой добыче до 16,5 процента к 2018 году с 15,1 процента в 2014-м. Доля США в мировом потреблении нефти увеличится в 2018 году до 3,6 процента с 0,8 процента в 2014-м.

В целом за период 2014-2018 годов мировая добыча нефти увеличится на 5,4 процента до 4,892 миллиарда тонн, а мировое потребление - на 6,8 процента до 4,910 миллиарда тонн, уточняется в прогнозе.

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Минэкономразвития прогнозирует рост мировой цены на нефть в 2018 году до $55 за баррель ($52 в 2017-м) после $50 за баррель в 2016 году благодаря росту мировой экономики.

"В то же время остается высокой вероятность формирования более позитивной ценовой динамики под воздействием увеличения спроса и масштабного выбытия нерентабельных мощностей в период низкой стоимости нефти", - говорится в прогнозе министерства.

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Минэкономразвития РФ составляло прогноз на основе информации Energy Information Administration (EIA), Cambridge Energy Research Associates (IHS CERA), а также собственных данных.