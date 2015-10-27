Цены на нефть снова обвалились из-за переизбытка предложения на рынке

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже во вторник, 27 октября, цены на нефть снижаются на фоне переизбытка предложения.

Так, стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,977%, до 47,08 доллара за баррель.

Цена на нефть марки WTI снизилась на 1,453%, до 43,35 доллара за баррель.

Читайте такжеGoldman Sachs не исключает нового обвала мировых цен на нефтьКроме того, на рынок оказывает давление ожидание статданных по запасам топлива в США от Министерства энергетики страны в среду, 28 октября. Аналитики прогнозируют очередное увеличение запасов.

Участники рынка также ожидают результатов очередного заседания ФРС США 28 октября. Федрезерв озвучит свое решение по базовой ставке. Вероятно, регулятор сохранит ее на минимальной отметке. Ставка ФРС держится на уровне 0-0,25% с декабря 2008 года. При этом повышение ставки в последний раз было сделано 29 июня 2006 года. На протяжении 2007-2008 годов Федрезерв постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимума.