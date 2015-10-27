Правительство поддержало программу Westinghouse по модернизации АЭС Украины – компания
Украинское руководство поддержало комплексную программу модернизации реакторов для повышения эффективности и безопасности их работы.
Украинское правительство поддержало предложенную американской компанией Westinghouse, ядерное топливо которой внедряется на атомных станциях госкомпании "Энергоатом", программу модернизации ядерных реакторов страны, что позволит существенно увеличить производство электроэнергии.
Об этом говорится в сообщении Westinghouse по итогам встречи 26 октября генерального директора компании Дэнни Родерика с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком.
"Во время встречи Дэнни Родерик и украинское руководство поддержали предложенную компанией Westinghouse комплексную программу модернизации парка украинских реакторов, направленную на повышение эффективности и безопасности их работы. Реализация этой программы позволит существенно увеличить производство электроэнергии на украинских АЭС и укрепит энергетическую безопасность Украины", - говорится в сообщении.
"Сегодня более 50% потребностей Украины в электроэнергии покрываются за счет атомной энергетики. Успешная реализация предложенной нами программы увеличит объем и безопасность производства электроэнергии в стране, что улучшит жизнь украинцев. Реализация этой программы также будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в единый европейский энергетический рынок и усилит позиции страны на этом рынке", - цитирует пресс-служба Дэнни Родерика.
В компании отметили, что встречи прошли в рамках визита в Украину официальной американской делегации во главе с министром торговли США Пенни Прицкер.
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Как ранее сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в текущем году почти все топливо поставлялось из России.
Госкомпания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС Украины, заплатит Харьковскому физико-техническому институту 16,85 миллиона гривень за услуги по научно-техническому сопровождению расширения эксплуатации американского ядерного топлива компании Westinghouse на энергоблоках Запорожской АЭС.
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Справка УНИАН. Сотрудничество государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году. "Энергоатом" развивает сотрудничество с Westinghouse с целью диверсификации поставок ядерного топлива для украинских АЭС.