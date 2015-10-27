"Надра Украины" с начала года сократила доход на 40%

Национальная акционерная компания "Надра Украины" в январе-сентябре текущего года сократила доход на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 79 миллионов гривень со 131 миллиона гривень, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на данные консолидированной отчетности.

"Сокращение доходов от реализации обусловлено существенным замедлением деятельности в геологической отрасли, связанным с увеличением ставок рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородов, и, как следствие, сокращением объемов заказов потенциальных инвесторов и отсутствием средств на финансирование государственной программы "Развитие минерально-сырьевой базы", - сообщают в "Надра Украины".

Отмечается, что компания не получила запланированные ассигнования из бюджета в сумме почти 8 миллионов гривень, в результате чего было остановлено проведение работ на переходных объектах, включенных в пообъектные планы, а также были понесены непроизводительные расходы, связанные с обслуживанием объектов, которые находились в простое, ожидая финансирования.

При этом в компании подчеркнули, что в случае получения запланированных средств до конца текущего года финансовое состояние "Надра Украины" улучшится.

Вместе с тем сообщается, что компании удалось увеличить доходы от прочей операционной деятельности почти вдвое - на 18,6 миллиона гривень. За 9 месяцев текущего года компания оплатила в бюджет более 29 миллионов гривень обязательств по налогам и сборам, в том числе более 11 миллионов гривень - в Пенсионный фонд Украины. Кроме того, за отчетный период 2015 года начислены и уплачены в полном объеме дивиденды на государственную долю в сумме 239,5 тысячи гривень.

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 миллионов тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.