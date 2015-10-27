Украина проведет конкурс на привлечение инвестора в разработку нетрадиционных углеводородов на востоке страны – "Надра Украины"

Украина планирует провести конкурс на привлечение инвестора в разработку нетрадиционных углеводородов на Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области), где ранее планировала вести добычу энергоресурсов нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell.

Об этом говорится в сообщении компании "Надра Украины", являющейся основным владельцем компании "Надра Юзовская", которой принадлежит данная площадь.

"Надра Украины" приняла участие в собрании участников "Надра Юзовская", на котором было принято решение провести конкурс на привлечение инвестора для реализации Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Юзовская (СРП)", - говорится в сообщении.

Порядок проведения и условия конкурса были согласованы Межведомственной комиссией по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции на заседании 12 октября 2015 года.

В сообщении отмечается, что принятое решение о привлечении нового инвестора позволит эффективно продолжать реализацию проекта по разведке и добыче углеводородов на Юзовском участке недр, что поможет Украине увеличить добычу собственных энергоресурсов и благоприятно скажется на экономическом развитии Украины.

"Местные знания и опыт вместе с финансовыми возможностями и технологиями нового инвестора позволят реализовать потенциал Юзовского проекта", - подчеркнули в "Надра Украины".

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время планируется выход компании "СПК-Геосервис" из состава участников "Надра Юзовская".

"Таким образом, НАК "Надра Украины" будет единственным участником ООО "Надра Юзовская" - инвестора Юзовской СРП", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года было подписано соглашение между компанией Shell и "Надра Юзовская" о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. "Надра Украины" владеет 90% "Надра Юзовская", еще 10% принадлежат малоизвестной компании "СПК-Геосервис".

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell начинала процесс разработки месторождений нетрадиционных углеводородов в Харьковской и Донецкой областях, но в июне приняла решение выйти из этого проекта.

По словам главы правления компании "Надра Украины" Ярослава Климовича, Shell передаст все свои наработки государству Украина и компании "Надра Юзовская".

При этом он сообщил, что отказываться от проекта по разработке нецелесообразно из-за его перспективности, а также интереса со стороны других инвесторов.

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Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций "Надра Украины" принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.