В США стоимость газа достигла трехлетнего минимума - $72 за тысячу кубометров

Газ в США стоит меньше $2 за 1 млн британских термических единиц (btu) (35,8 млн британских термических единиц составляют примерно 1 тыс. кубов газа) впервые за три года из-за перенасыщения топлива на электростанциях, сообщает Газета.RU.

По данным Bloomberg, стоимость газа на Нью-Йоркской торговой бирже упала до $1,997 за миллион британских тепловых единиц, примерно $71,6 за 1 тыс. кубометров, это - самая низкая цена с 26 апреля 2012 года.

Читайте также"Газпром" предложит Европе газ по минимальной за 11 лет цене - Bloomberg«Необычайно теплая погода для этого времени года угрожает спросу на газ, хранилища переполнены из-за поставок», — говорится в сообщении.

«Безусловно, такое давление вынуждает сокращать инвестиции, а также объемы бурения. Если говорить об общей картине, фазах спада и подъема, мы находимся в фазе спада», — считает аналитик по энергетике Citi Futures Perspective Тим Эванс.

В Нью-Йорке зафиксирована аномально теплая погода для этого времени, около +20° C, что на 11° C выше нормы. Около 49% американских домов используют газ для отопления, преимущественно на западе и северо-востоке страны.