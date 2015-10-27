Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает БЕЛТА.

Читайте такжеБеларусь намерена поставлять электроэнергию в Польшу и страны БалтииТак, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет увеличена с $91,5 до $97,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $77,7 до $82,5 за 1 т, на товарные бензины - с $71,3 до $75,7 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $46,6 за 1 т (была $43,9). Такая же ставка пошлины установлена и в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 октября. Тогда они были понижены.