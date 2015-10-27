Турция решила судиться с "Газпромом", требуя снизить цены на газ

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Письменное заявление по этому поводу турецкая компания направила «Газпрому» в понедельник. Botas просит о пересмотре цен на газ, закупленный у российской компании с 29 декабря 2014 года.

В «Газпроме» прокомментировали подачу иска турецкой госкомпанией Botas в международный арбитраж. В российской компании отметили, что такая практика является одним из вариантов урегулирования спора о скидке на газ

О том, что подача иска в международный арбитраж о скидке на газ предусмотрена российско-турецким контрактом, заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Подача иска в арбитраж — один из вариантов, предусмотренных контрактом. Это нормально. Остается возможность как досудебного урегулирования спора, так и решения по арбитражу», — рассказал он. А также пояснил, что «Газпром» может снизить цену на газ для Турции и не дожидаясь решения суда, не уточнив размер возможной скидки.

Россия и Турция договорились о снижении цены на российский газ еще в 2014 году, но договоренность была увязана с разрешением на строительство «Турецкого потока».

О заморозке переговоров по строительству «Турецкого потока» Reuters сообщил в конце июля этого года. В числе причин называлось отсутствие договоренности о предоставлении турецкой стороне скидки на российский газ.

Глава российского Минэнерго Александр Новак опроверг прекращение переговоров между Москвой и Анкарой по строительству газопровода. Он заявил, что России и Турции уже удалось согласовать размер скидки, которая составит 10,25%. При этом соответствующие документы еще не подписаны.

В конце августа Турция направила российской стороне проект соглашения по строительству «Турецкого потока», однако деталей предложения глава Минэнерго не уточнил.

В начале сентября «Газпром» договорился с Турцией начать строительство газопровода с одной его ветки, по которой газ будет поставляться потребителям самой Турции. В середине месяца ​зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что запуск первой нитки «Турецкого потока», запланированный на конец 2016 года, отложен на более поздний срок из-за политического кризиса в Турции.

«Турецкий поток» должен пройти от Анапы по дну Черного моря и далее по территории Турции до района Ипсала на границе с Грецией, где планируется создать газовый хаб. Планируется, что по газопроводу можно будет прокачивать до 63 млрд куб. м газа в год.

19 августа «Ведомости» сообщили, что Венгрия, Сербия, Македония и Греция обсуждают возможности продления «Турецкого потока» до Австрии. Если меморандум между балканскими странами будет подписан, то в 2019 году будет запущен газопровод Tesla мощностью 27 млрд куб. м и протяженностью 1,3‒1,4 тыс. км.

23 октября источники Bloomberg сообщили, что «Газпром» в 2016 году предложит на европейский рынок газ по цене примерно $200 за 1 тыс. куб. м. Это станет минимальной ценой для региона, включающего Турцию и Европу без Прибалтики, за 11 лет. В нынешнем году средняя цена для него составила $238 за 1 тыс. куб. м.