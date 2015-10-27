Путин дал старт строительству инфраструктуры для очередного газопровода в обход Украины

Президент России Владимир Путин лично дал старт строительству компанией "Газпром" газопровода "Ухта – Торжок – 2", который обеспечит поставку газа в газотранспортную систему "Северный поток – 2" для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, протяжённость магистрального газопровода второй ветки газопровода Ухта – Торжок составит 970 километров, проектная мощность – 45 миллиардов кубометров газа в год.

"Мы сегодня даём старт большому нужному проекту – строительству второй ветки газопровода Ухта – Торжок… Самое главное заключается в том, что этот маршрут, который является новым для развития магистральных газопроводов страны, создаст дополнительные возможности для снабжения газом регионов Российской Федерации и новые возможности для расширения поставок на экспорт", - сказал Путин.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что проекта "Ухта — Торжок – 2" планируется реализовать до конца 2019 года, как и другие газотранспортные мощности от Бованенковского месторождения до "Северного потока – 2".

11 сентября Европейская комиссия завила, что даст оценку проекту "Северный поток – 2" на соответствие энергетической безопасности Европы после того, как будут известны конкретные планы его реализации.

18 сентября премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2", финансируемого правительством Российской Федерации, ставит целью лишить Украину своего транзитного потенциала и доходов от прямого транзита газа из России в Европу в объеме порядка 2 миллиарда долларов в год.

Читайте такжеРоссия уже готовится к нефти по $20 за баррель

В начале сентября "Газпром", Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток – 2".