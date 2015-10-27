Shell вышла из проекта по добыче сланцевого газа на востоке Украины

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell, которая начинала процесс разработки месторождений нетрадиционных углеводородов в Харьковской и Донецкой областях, окончательно вышла из этого проекта.

Об этом на брифинге заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

«Shell вышла из этого договора», - сказал министр.

При этом он отметил, что сам проект разработки месторождений углеводородов на Юзовской площади, который проводится через компанию "Надра Юзовская", не закрылся и Украина будет искать нового инвестора.

«Если до конца года «Надра Юзовская» не найдет инвестора, я думаю, что компания будет ликвидирована», - добавил Демчишин.

Министр также добавил, что компания Shell еще полгода назад заявила о планах выйти из проекта.

«Shell при таких ценовых условиях этот проект не интересен», - сказал Демчишин, добавив, что возможно найдется инвестор, которому будет выгодно работать на данных месторождениях.

Справка УНИАН. В январе 2013 года было подписано соглашение между компанией Shell и ООО «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

ООО «Надра Юзовская» создано государственной НАК «Надра Украины» (90%) и малоизвестной компанией «СПК-Геосервис» (10%).

В ноябре 2013 года было подписано соглашение между американской нефтегазовой компанией Chevron и ООО «Надра Олесская», которая также частично принадлежит госпредприятию «Надра Украины».

В июле 2015 года украинское представительство корпорации Chevron - "Шеврон Юкрейн Б.В." объявило о прекращении своей деятельности в Украине и выходе из проекта по добыче сланцевого газа на западе Украины.