Украина нашла альтернативу России: хочет покупать уран в Казахстане и Австралии

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на пресс-конференции в Киеве.

«Австралия является вторым потенциальным поставщиком после Казахстана. Мы пробуем диверсифицировать поставки», - сказал министр.

Справка УНИАН. На сегодняшний день более 95% ядерного топлива для украинских АЭС импортируется из России. Также Россия занимает монопольное положение по обогащению урана для нужд Украины.

Украина, стремясь диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, реализует программу по внедрению ядерного топлива американской компании Westinghouse на ядерные энергоблоки с реакторами ВВЭР.

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Кроме этого, госкомпания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, весной 2015 года подписала с французской энергетической компанией AREVA контракт на поставки обогащенного урана, что также позволит диверсифицировать поставки ядерных материалов для украинских АЭС.