Власти США решили продать часть своих стратегических запасов нефти, сообщает Bloomberg. Предполагается, что с 2018 по 2025 год из нефтяных резервов будет реализовано 58 млн баррелей из расчета от 5 млн до 10 млн баррелей в год. Сейчас в «кубышке» накоплено 695 млн баррелей, таким образом, продать планируется около 8% запасов.

Вырученные средства поступят в распоряжение Министерства финансов. Не исключено, что объем продаваемой нефти может увеличиться, чтобы компенсировать затраты на модернизацию резервных хранилищ и прокладку новых нефтепроводов; эти расходы оцениваются в $2 млрд в 2017–2020 году.

Агенство указывает, что планируемое открытие резервов станет уже вторым после нефтяного кризиса в начале 1970-х годов. Тогда участники ОПЕК отказались поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в конфликте с Сирией и Египтом. Вскоре после этого кризиса Конгресс инициировал создание в США стратегического нефтяного запаса, и открывался он первый раз только в 2014 году.

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Решение вновь открыть нефтяные резервы было принято в рамках бюджетной сделки, о которой администрация президента США и Конгресс предварительно договорились 27 октября, передает Slon.ru. Ожидается, что договоренности будут действовать в течение двух лет и позволят избежать бюджетного кризиса, подобного шатдауну 2013 года.